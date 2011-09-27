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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:55 BJT

〔全球金市〕现货金小跌,欧洲解决债务危机的希望提振风险胃纳

路透新加坡9月27日电---现货金周二小幅下跌0.3%,上日曾触及七个半月低点,并创下纪录最大单日波动幅度,而欧元区领导人解决债务危机的最新努力,提振了风险胃纳,并降低了对避险资产的需求.

0029GMT,现货金XAU=跌0.3%至每盎司1,621.84美元,自上日触及的七个半月低点1,534.49美元回升.

美国期金GCcv1升1.9%至1,624.40美元.

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