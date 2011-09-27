《台湾重要政经日程》--9月27日-2012年1月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
==================今日重要政经消息======================
9/27 (二)
--13:15 国际创新论坛.
--16:00 经建会公布8月领先指标月变动率,7月领先指标指数较上月微升0.04%.
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
9/29 (四)
--16:00 央行举行第三季理监事会议.
10/5 (三)
--16:00 主计处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率,8月为成长1.34%.
--16:10 央行公布9月底外汇存底,8月底为4,002.94亿美元.
10/7 (五)
--16:00 财政部公布9月进出口金额,8月出口年增率7.2%.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
10/20(四)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率,8月为年增5.26%.
10/24(一)
--16:00 主计处公布9月经季调失业率,8月经季调失业率4.36%.
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年增率,上月初值为年成长3.88%.
*10/25(二)
--16:00 央行公布9月M2货币总计数年增率,上月为年增6.16%.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)