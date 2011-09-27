〔台湾股市〕开高2.24%,仁宝因与联想成立合资公司消息而跳涨

美国股市：开盘走低，受政治不确定性打压
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透台币9月27日电---台湾股市周二开高2.24%,仁宝(2324.TW)跳涨3.39%,此前其宣布将与联想集团(0992.HK)成立合资公司[ID:nCH0080245].
加权股价指数.TWII升154.01点至7,031.13,受助于百货公司类股.TDEI和水泥类股.TCMI的拉抬.该指数昨日收低2.4%.
苹果(AAPL.O)供应商从周一的大跌中反弹.触控面板厂商TPK宸鸿(3673.TW)上扬4.32%,触屏面板厂商胜华科技2384.TW大涨4.92%.
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。