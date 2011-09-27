版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 09:23 BJT

〔台湾股市〕开高2.24%,仁宝因与联想成立合资公司消息而跳涨

路透台币9月27日电---台湾股市周二开高2.24%,仁宝(2324.TW)跳涨3.39%,此前其宣布将与联想集团(0992.HK)成立合资公司[ID:nCH0080245].

加权股价指数.TWII升154.01点至7,031.13,受助于百货公司类股.TDEI和水泥类股.TCMI的拉抬.该指数昨日收低2.4%.

苹果(AAPL.O)供应商从周一的大跌中反弹.触控面板厂商TPK宸鸿(3673.TW)上扬4.32%,触屏面板厂商胜华科技2384.TW大涨4.92%.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐