《美国FED焦点》联储官员为最新宽松措施辩护,暗示支持进一步举措

* 美联储理事拉斯金:联储宽松行动"完全合宜"

* 美联储措施的效果传递受到抑制

* 圣路易斯联储总裁布拉德亦称超宽松政策合适

记者 Mark Felsenthal; 编译 王冠中/兰秀娟/郑茵

路透华盛顿9月26日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)两名官员周一为联储提振经济成长的最新努力辩护,其中一人更暗示,祭出进一步措施也是合情合理的做法.

美联储上周宣布将调整2.85兆(万亿)美元投资组合,使持仓更偏重中长期证券,以期压低借贷成本,并警告称经济有"严重的"下滑风险.

美联储理事拉斯金和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德均为此举做辩护,称考虑到美国失业率高达9.1%,该措施是合理的举措.而拉斯金则暗示她会支持进一步的行动.