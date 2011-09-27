〔新债招标〕台湾10年期100/9期公债得标利率为1.288%,高于市场预期

美国热股：蒂芙尼执行长辞职下台，股价下跌
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透台北9月27日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的10年期100/9A00109=TWO公债得标利率为1.288%,高于市场预期的1.24-1.27%.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.24-1.27%间,最低预估在1.20%,最高在1.30%.[ID:nCT0404290]
各行业的得标比重方面,银行得标比重仅34.71%、证券业52%、票券业11%、保险业为2.29%.(完)
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--记者 董永年; 审校 黄凯
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