《外汇动态》欧元下跌,空头回补带动的涨势告一段落

0133GMT---欧元兑美元和日圆受压,海外市场空头回补带动的涨势告一段落.日本出口商进行上半财年末的结汇交易,亦给欧元带来压力.

欧元兑日圆EURJPY=较纽约尾盘水准下滑约40个跳动点,最新报103.05.

欧元兑美元EUR=亦重新跌向昨日触及的八个月低位,目前下滑0.2%,报1.3511.

阻力位约在1.3580美元,为1.3935-1.3360走势的38.2%回档位.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]