〔英国经济〕央行委员布罗德班特称,本月会议上几乎投票赞成宽松措施

路透伦敦9月26日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周一表示,不需要英国经济进一步大幅疲弱,英国央行才来展开第二轮量化宽松.

布罗德班特在汤森路透伦敦总部演说後向记者表示,他在本月几乎就投票赞成挹注更多资金刺激经济.

"我可以告诉你我几乎就要投下赞成票,因此我想不需要再有更多的恶化情况.这要看你对恶化的定义为何.部分调查结果,尤其是欧元区产出数据,符合该地区(最低幅度)成长的情况,"他说.

在上周央行会议记录公布後进行的路透调查显示,分析师预期央行在10月或11月推出第二轮资产买进计画的机率有75%,高于大约一个月前调查预期的约30%.

布罗德班特表示,如果再次执行资产买进计画,可能会和前一次一样着重在买进英国公债,当时共买进了2,000亿英镑.

布罗德班特表示,英国经济的前景要视欧元区领导人对抗希腊问题采取的明确行动而定,而关于周末国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议讨论内容报导,让他感到振奋.

他在这场6月加入货币政策委员会後的首次演讲中称,疲弱的全球经济将给英国高通胀率带来下滑压力,而英镑可能还会维持疲弱一段时间.

他指出,英国货币政策架构仍具可信度,因薪资成长缓慢,且中期通胀预期并未升高.(完)