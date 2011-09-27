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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 11:33 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,中信银金融债发行令资金分配不均

路透台北9月27日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二变化不大.今日有129亿台币中信银行金融债发行,寿险端资金供应减少,令分配不均的状况较为明显,整体资金情势略紧.

资金调度人士指出,场上若要找钱则可往投信、法人端寻觅,不过,整体资金供应仍不若以往宽裕.

另外,他们也提到,由于公债与公司债的附买回利率两者差距已偏大,预料在比价效应的牵制下,越接近季底及月底的资金需求潮,公债RP利率将有缓升的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,同于上日.

交易商统计,本周大型发债计画如下:周三(28日)有台积电(2330.TW)公司债发行,金额180亿台币;周五(30日)则有十年期公债发行,金额350亿台币.另外,台湾央行将于周四(29日)召开第三季全体理监事会议,会後将公布利率决策.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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