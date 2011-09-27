〔台湾债市〕RP利率不变,中信银金融债发行令资金分配不均

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北9月27日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二变化不大.今日有129亿台币中信银行金融债发行,寿险端资金供应减少,令分配不均的状况较为明显,整体资金情势略紧.
资金调度人士指出,场上若要找钱则可往投信、法人端寻觅,不过,整体资金供应仍不若以往宽裕.
另外,他们也提到,由于公债与公司债的附买回利率两者差距已偏大,预料在比价效应的牵制下,越接近季底及月底的资金需求潮,公债RP利率将有缓升的压力.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,同于上日.
交易商统计,本周大型发债计画如下:周三(28日)有台积电(2330.TW)公司债发行,金额180亿台币;周五(30日)则有十年期公债发行,金额350亿台币.另外,台湾央行将于周四(29日)召开第三季全体理监事会议,会後将公布利率决策.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)