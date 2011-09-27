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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 10:08 BJT

《外汇动态》韩国进口商逢低买进美元/韩元

0153GMT---交易员表示,韩国进口商逢低买进美元/韩元KRW=KFTC.美国帐户在卖出美元/韩元;银行间投机客则在削减多头部位.

交易员表示,美元/韩元可能正在进入盘整,但进口商的买盘可能抑制下档.

美元/韩元下跌1.4%至1,178.9,此前跌至1,175.5.

"自两周前以来,由于出口走弱,需求一直大于供应.美元/韩元若无干预将走强,"一位资深外资银行交易员表示.

美元/韩元14日相对强弱指标降至71.0,但仍高于分水岭70,暗示该货币对处于超买状态.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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