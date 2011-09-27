〔日本债市〕公债价格小跌,受欧元区对抗债务危机的希望影响

路透东京9月27日电---日本政府公债周二小幅下跌,受到欧洲官员将有办法对抗欧债危机的希望影响,该希望重燃了对股市等风险资产的胃纳,并降低了对避险公债的需求.

欧洲央行一位高层人士周一表示,欧元区官员正在致力于增强本地区纾困基金的能力.同时,美国总统奥巴马亦向欧洲增大施压,要求其解决威胁全球经济的主权债务危机问题.[ID:nCN1988565]

12月10年期日债期货2JGBv1早盘收低0.16点至142.56,但高于约两周低点142.48.