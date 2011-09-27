〔美国个股〕柯达股价创38年来新低,现金短缺传言甚嚣尘上

* 投资人对该公司动用1.6亿美元信用额度表示忧心

* 一名分析师将科达股价目标降至1美元

* 柯达承诺将偿还债务

* 股价收盘暴跌27%

路透9月26日电---柯达(Eastman Kodak)EK.N股价周一创下38年来新低,这家摄影业的先锋动用了1.6亿美元的信用贷款额度,令外界担心其产生现金流的能力,同时也不免让人质疑执行长Antonio Perez所提出的战略是否能与对手相抗衡.

关于其意外动支信用贷款额度一事,柯达未对当前现金部位多加说明,这不但没有平息投资人疑虑,反而有如火上加油.6月30日止,柯达帐上有9.57亿美元现金.

柯达发言人士Christopher Veronda不愿公布该公司当前手上现金数额,仅称"6月30日帐上的9.57亿美元肯定尚未耗尽."

Veronda同时表示,美国以外的现金及营收多留存在海外,但他并未详细说明这与周一的借款讯息有何关联.

投资人对于柯达的暧昧态度予以痛击,将其股价杀到1973年以来的新低,周一收盘时重摔27%或0.64美元,至1.74美元.

在1997年逐步走跌之前,柯达股价多在90美元徘徊.该公司自2007年以来便未曾缴出获利,当前市值仅剩4.6815亿美元.

在柯达借入信用贷款之际,该公司正与资金实力雄厚的竞争对手苹果(AAPL.O)及Research in MotionRIM.TO对簿公堂,在美国国际贸易委员会(ITC)打官司.

Veronda表示,该公司决定借入这笔钱,是出于"全球现金管理"的多重理由,而公司承诺将偿还债务.

不过KDP资产管理公司副总裁Scott Dinsdale向汤森路透旗下的IFR表示,柯达的借款可谓"饥不择食",可能暗示公司现金消耗过度.他并称柯达从现在到2012年间可能诉请破产.

Cross Research分析师Shannon Cross将柯达目标价调降至1美元,原因就在于这次"出乎意料的现金需求".Cross在一份研究报告中指出,柯达第三季以可能已经动用多达2亿美元现金.

Rafferty Capital Market分析师Mark Kaufman表示,柯达动用这笔资金所需支付的利息为基准利率加码1.5个百分点,也就是当前的动支利率为4.75%.

柯达最晚可在2016年归还资金.4月时该公司取得了多达4.0亿美元的新信用额度.

受到该消息的影响,柯达债务违约保险成本窜升;尾盘时,该公司1,000万美元的五年期债务保险成本为580万美元头期款加上每年50万美元的费用,高于周五的470万美元头期款.(完)