〔澳新汇市〕澳元和新西兰元反弹,受亚洲股市劲升激励

路透惠灵顿/悉尼9月27日电---澳元和新西兰元周二扩大空头回补涨势,受亚股劲升,及欧元区官员可能采取强力措施解决欧债问题的憧憬激励.

澳元兑美元AUD=D4报0.9875美元,高于纽约尾盘的0.9716,在海外市场已上涨逾1%.澳元/美元周一跌至10个月低点,且上周大跌5%,目前涨幅仍属温和.

亚洲股市及大宗商品价格回升,韩股上涨3.4%,澳洲股市涨3%,皆支持风险货币.沪铜SCFc3跳涨近5%,期铅SPBcv1及期锌SZNcv1亦涨5%.