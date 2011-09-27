《热点透视》IMF过往硬汉形象软化,恐被视为偏袒富裕国家

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撰稿 Christopher Swann 编译 王冠中

路透纽约9月26日电---国际货币基金组织(IMF)已今非昔比.这个危机贷款机构向来坚守着严格的财政纪律.但从2008年开始态度就软化了,现在IMF甚至还提议部分国家需要更多刺激措施,或者至少放缓节支的步伐.这在经济上是合理的做法,但在多年来要求贫穷国家遵行货币主义後,现在却对富国施以凯恩斯主义的扩张政策概念,确实会让IMF遭受责难.

该机构的硬汉形象正快速瓦解.在上周的年会上,IMF呼吁各国勿过度使用强势财政紧缩的做法.其基本讯息就是对退休基金等议题的长远改革,能够说服债市交易商容忍再推最後一次的短期财政宽松措施.IMF首席经济分析师也为IMF在2008年危机後提倡的刺激性支出措施做辩护,指出这部分支出仅在随後的债务相较于国内生产总值(GDP)比例恶化情况中占10-20%.

这和以往的IMF相去甚远,之前IMF会倾向呼吁面临危机的拉丁美洲和亚洲国家忍受痛苦坚持到底.而现在的转变其实也合乎情理.许多国家有重蹈美国1937年错误的危险,当时经济复苏的进程被过早的财政紧缩给扼杀了.此外,IMF也准确触及了财政问题的实际根源,这些问题主要源自于成长放缓、津贴支出增加以及人口老化.

尽管如此,历史学家仍可能会总结道,在富国陷入危机後IMF出现这样的转变并非巧合.这样一个由欧洲和北美主导的机构,或许内部就存在偏袒.从这点来看,希腊能够取得自身贡献度30倍的贷款,创下了新纪录,或许也就不足为奇.爱尔兰则紧随其後.当然这两个国家都没有免于严格的财政紧缩.而且IMF近年来也更愿意容忍巴西和其他国家所执行的抑制资本流动措施.

但在IMF努力要保住中国等新兴国家参与之际,也必须更加努力展现出没有给予富国特殊待遇.(完)