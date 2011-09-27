〔基金产业〕金价即使遭挫,对冲基金料仍将紧抱黄金

路透伦敦9月26日电---近来黄金遭投资人大举抛售,但可能尚不足以让某些有多头持仓的对冲基金改变看法,它们认为在险恶的全球经济环境中,黄金仍是最佳获利工具之一.

现货金XAU=自上周开始已下跌约11%,在希腊濒临破产疑虑之下,陷入流动性压力的投资人纷纷将黄金套现,一些近年来已从黄金涨势获利的对冲基金可能受到冲击.

不过,金价仍较7月初的水平高出约7%,今年以来上涨14%,长期持有者暂时还有盈利.

"我不认为...把黄金当作另一种货币的人会改变其观点,"International Asset Management(IAM)执行长Morten Spenner说,IAM管理的基金规模为28亿美元.

"对一些长期持有者来说...他们可能会忍受(价格下跌),"Spenner说.他补充说令金价承受压力的短期市场波动不会让基金经理人放弃部位.

有些着名的对冲基金经理人今年成功押注金价走势,包括John Paulson和Paul Tudor Jones.

同时,那些由电脑模型支配投资决策的期货基金,有些却可能蒙受金价下挫的打击,例如Man Group(EMG.L)旗下的AHL和Winton Capital基金,不过在其他领域的获利已抵销了损失.(完)