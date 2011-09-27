《外汇动态》美元/坡元可能下看1.27,但仍见低接买盘

0300GMT---美国投资银行、宏观基金、杠杆操作帐户及银行间投机客正在卖出美元/坡元SGD=D3,该货币对可能进一步下跌,可能来到其7月以来升势的38.2%回档位1.2700.

"这只是暂时的一日走势.我仍需更多确定的发展,"一位交易员表示.其并称,他希望增加美元/日圆以外亚洲货币的多头部位,且会在1.2810买进美元/坡元.(完)