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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 11:15 BJT

《外汇动态》美元/坡元可能下看1.27,但仍见低接买盘

0300GMT---美国投资银行、宏观基金、杠杆操作帐户及银行间投机客正在卖出美元/坡元SGD=D3,该货币对可能进一步下跌,可能来到其7月以来升势的38.2%回档位1.2700.

美元/坡元下跌0.8%至1.2836.

14日相对强弱指标降至68.0,但接近70分水岭,暗示美元/坡元仍接近超买区.

然投资人仍保持警戒,一些银行间投机客和杠杆操作帐户正逢低买进美元/坡元.

"这只是暂时的一日走势.我仍需更多确定的发展,"一位交易员表示.其并称,他希望增加美元/日圆以外亚洲货币的多头部位,且会在1.2810买进美元/坡元.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

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