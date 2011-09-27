〔路透基点〕亚洲联合财务推出香港第二宗点心联贷案--RLPC

路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,消费金融公司--亚洲联合财务有限公司已在香港推出一项3亿港元等值三年期银团贷款,成为市场上第二宗离岸人民币联贷案.

瑞穗实业银行、中国信托商业银行、台湾工业银行负责安排这笔双货币贷款,贷款的人民币部分比例最高达70%,港元部分30%.两部分比重将在结案时根据银行承诺情况加以固定.

亚洲联合财务为新鸿基的附属公司,贷款的两部分定价不同,港元部分比人民币部分至少高出17%.

港元部分贷款利率条件为较香港银行同业拆息(Hibor)加码153个基点,人民币部分利率为较中银香港三个月期人民币Hibor加码130个基点,周一时该基准利率为1.82%.

以三种综合收益水准邀贷:

承诺1亿港元等值或以上,牵头主办行最高综合收益港元部分为193个基点,人民币部分为165个基点.

承诺5,000-9,900万港元等值者,主办行最高综合收益港元部分为190个基点,人民币部分为160个基点.

承诺3,000-4,900万港元等值者,高级经办行最高收益港元部分为188个基点,人民币部分为155个基点.

参贷银行可完全以港元承贷,或最高70%以人民币承贷,其馀以港元.

"定价差异主要反映香港市场流动性情况,市场人民币资产池逐渐成长,而香港银行同业市场则趋紧,"一位正在研究此案的香港企业贷款银行人士称.(完)