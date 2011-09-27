《外汇动态》欧元升势因卖单而受限,1.3590美元上方有上档停止单

0329GMT---交易商在上交易日大卖後转为略为偏多,美元兑多数主要货币因获利了结而下跌,美元指数.DXY下跌0.6%至77.851;10年期美债US10YT=RR小升至1.91%上方.

美元走软提振受挫的商品价格,金价XAU=和银价XAG=都自数月低位回升.

在1.3550-80附近的卖单令欧元EUR=升势受限,最新报1.3548美元.

东京交易商并指出,市场偏欧元空仓,市场人士可能发现被轧空,尤其是如果在1.3590美元附近,以及至1.36美元的上档停止单遭到触发.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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