〔台湾央行〕共发行933亿台币存单,发行馀额减少254亿

路透台北9月28日电---台湾央行周三表示,今日共发行933亿台币存单.相较存单到期金额1,187亿,存单发行馀额减少254亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期849亿台币,利率为0.87%;91天期54亿台币,利率为0.93%;182天期30亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行447亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,278.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为负208亿台币,累计超额准备为982亿,加计前期1%的超额准备为2,177亿台币.(完)