〔路透基点〕中国北京奔驰即将敲定48亿元人民币贷款--RLPC

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,北京奔驰汽车有限公司即将完成48亿元人民币八年期贷款.先前报导称贷款金额约在50亿元人民币.
牵头行为中国农业银行.国家开发银行有可能加入主办行之列,中国银行、招商银行及光大银行可能以参贷行加入.
利率为中国人民银行基准贷款利率的100%,宽限期三年.
但一名消息人士表示,贷款条件有可能变动.
另一名消息人士称,此宗贷款预定10月初结案.
资金用于北京奔驰的新生产线.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张荻
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。