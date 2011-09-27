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中国财经 | 2011年 9月 27日 星期二 12:44 BJT

〔路透基点〕中国北京奔驰即将敲定48亿元人民币贷款--RLPC

路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,北京奔驰汽车有限公司即将完成48亿元人民币八年期贷款.先前报导称贷款金额约在50亿元人民币.

牵头行为中国农业银行.国家开发银行有可能加入主办行之列,中国银行、招商银行及光大银行可能以参贷行加入.

利率为中国人民银行基准贷款利率的100%,宽限期三年.

但一名消息人士表示,贷款条件有可能变动.

另一名消息人士称,此宗贷款预定10月初结案.

资金用于北京奔驰的新生产线.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张荻

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