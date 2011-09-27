〔新债招标〕台湾10年期公债得标利率高于市场预期,实质买盘参与低(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增市场看法与标售细节)
路透台北9月27日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的10年期100/9A00109=TWO公债得标利率为1.288%,高于市场预期的1.24-1.27%.值得留意的是,主要买盘的银行得标比重仅34.71%,显示实质买盘参与度偏低.
针对标债结果对後市的影响,一证券商交易主管称,由于长期投资买盘的兴趣不高,预料後续追价的空间不大,"殖利率能在低档整理就不错了."
另一证券商交易员则认为,殖利率打高,才有机会向下做.否则一直压在低档没有後续买盘进场,殖利率也只有反弹的份.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.24-1.27%间,最低预估在1.20%,最高在1.30%.[ID:nCT0404290]
各行业的得标比重方面,银行得标比重仅34.71%、证券业52%、票券业11%、保险业为2.29%.
央行表示,得标利率区间在1.00-1.288%,加权平均利率为1.225%,票面利率为1.25%.
交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额508.5亿台币,投标倍数为1.45,低于上次30年期公债的1.96倍.
此期券发行日期为9月30日,到期日为2021年9月30日.
以下为2010-2011年度各行业得标比重(%):
证券业 银行业 票券业 保险业
100/9 52.00 34.71 11.00 2.29
100/8 43.83 11.51 6.33 38.33
100/7 34.50 34.00 3.83 27.67
100/6 36.67 41.68 14.32 7.33
100/5R 29.50 56.50 6.25 7.75
100/乙1 16.67 35.67 5.33 42.33
100/4R 44.5 11.33 2.67 41.50
100/1R 30.63 58.5 3.75 7.12
100/2R 15.83 44.00 5.67 34.50
100/5 26.99 56.88 3.88 12.25
100/4 48.16 19.34 4.17 28.33
100/3 39.87 49.88 9.00 1.25
100/2 32.86 45.99 6.29 14.86
100/1 48.25 36.87 9.88 5.00
99/9 51.00 14.50 6.33 28.17
99/8R 29.12 55.63 5.00 10.25
99/7R 30.50 23.12 8.88 37.50
99/6R 34.50 49.12 11.63 4.75
99/8 39.25 50.87 4.88 5.00
99/7 47.00 33.74 5.63 13.63
99/6 26.86 61.64 9.00 2.50
99/5R 34.63 57.74 1.38 6.25
99/4R 38.62 47.63 2.50 11.25
99/1R 33.88 55.12 5.25 5.75
99/2R 42.33 41.00 0.00 16.67
99/5 33.38 51.37 5.25 10.00
99/4 34.88 61.49 1.63 2.00
99/3 25.25 60.50 6.00 8.25
99/2 50.50 41.33 0.00 8.17
99/1 43.62 52.50 3.88 0.00(完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)