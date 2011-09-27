〔新债招标〕台湾10年期公债得标利率高于市场预期,实质买盘参与低(更新版)

(新增市场看法与标售细节)

路透台北9月27日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的10年期100/9A00109=TWO公债得标利率为1.288%,高于市场预期的1.24-1.27%.值得留意的是,主要买盘的银行得标比重仅34.71%,显示实质买盘参与度偏低.

针对标债结果对後市的影响,一证券商交易主管称,由于长期投资买盘的兴趣不高,预料後续追价的空间不大,"殖利率能在低档整理就不错了."

另一证券商交易员则认为,殖利率打高,才有机会向下做.否则一直压在低档没有後续买盘进场,殖利率也只有反弹的份.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.24-1.27%间,最低预估在1.20%,最高在1.30%.[ID:nCT0404290]

各行业的得标比重方面,银行得标比重仅34.71%、证券业52%、票券业11%、保险业为2.29%.

央行表示,得标利率区间在1.00-1.288%,加权平均利率为1.225%,票面利率为1.25%.

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额508.5亿台币,投标倍数为1.45,低于上次30年期公债的1.96倍.

此期券发行日期为9月30日,到期日为2021年9月30日.

以下为2010-2011年度各行业得标比重(%):

证券业 银行业 票券业 保险业

100/9 52.00 34.71 11.00 2.29

100/8 43.83 11.51 6.33 38.33

100/7 34.50 34.00 3.83 27.67

100/6 36.67 41.68 14.32 7.33

100/5R 29.50 56.50 6.25 7.75

100/乙1 16.67 35.67 5.33 42.33

100/4R 44.5 11.33 2.67 41.50

100/1R 30.63 58.5 3.75 7.12

100/2R 15.83 44.00 5.67 34.50

100/5 26.99 56.88 3.88 12.25

100/4 48.16 19.34 4.17 28.33

100/3 39.87 49.88 9.00 1.25

100/2 32.86 45.99 6.29 14.86

100/1 48.25 36.87 9.88 5.00

99/9 51.00 14.50 6.33 28.17

99/8R 29.12 55.63 5.00 10.25

99/7R 30.50 23.12 8.88 37.50

99/6R 34.50 49.12 11.63 4.75

99/8 39.25 50.87 4.88 5.00

99/7 47.00 33.74 5.63 13.63

99/6 26.86 61.64 9.00 2.50

99/5R 34.63 57.74 1.38 6.25

99/4R 38.62 47.63 2.50 11.25

99/1R 33.88 55.12 5.25 5.75

99/2R 42.33 41.00 0.00 16.67

99/5 33.38 51.37 5.25 10.00

99/4 34.88 61.49 1.63 2.00

99/3 25.25 60.50 6.00 8.25

99/2 50.50 41.33 0.00 8.17

99/1 43.62 52.50 3.88 0.00(完)

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