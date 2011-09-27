〔台港个股〕鸿海称山东烟台厂区火警已扑灭,不影响生产线

美国热股：蒂芙尼执行长辞职下台，股价下跌
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透台北9月27日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周二表示,位在中国山东省烟台的工厂火警已扑灭.火警原因为顶楼管线失火,并不影响生产线.
鸿海公司人士并称,没有人员伤亡,且损失将由保险支付.
中国新浪网报导网站周二引述目击人士指出,电子代工大厂富士康(鸿海)集团,位于山东烟台的工厂发生火警.报导的照片显示,在几栋建筑物後冒出黑色浓烟.
本地时间13:19,鸿海(2317.TW)股价下跌0.58%,报68.2台币,回吐稍早升幅.同为富士康(鸿海)集团的富士康国际(2038.HK)中午收涨7.12%,报3.91港元.(完)
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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
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