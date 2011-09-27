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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 13:23 BJT

〔台港个股〕鸿海称山东烟台厂区火警已扑灭,不影响生产线

路透台北9月27日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周二表示,位在中国山东省烟台的工厂火警已扑灭.火警原因为顶楼管线失火,并不影响生产线.

鸿海公司人士并称,没有人员伤亡,且损失将由保险支付.

中国新浪网报导网站周二引述目击人士指出,电子代工大厂富士康(鸿海)集团,位于山东烟台的工厂发生火警.报导的照片显示,在几栋建筑物後冒出黑色浓烟.

本地时间13:19,鸿海(2317.TW)股价下跌0.58%,报68.2台币,回吐稍早升幅.同为富士康(鸿海)集团的富士康国际(2038.HK)中午收涨7.12%,报3.91港元.(完)

参看鸿海相关新闻,请点选[2317.TW-CMN]

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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