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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 13:54 BJT

〔台湾股市〕收盘大涨212.83点,但苹果供应商股价涨跌互见

路透台北9月27日电---台湾股市周二收盘大涨3.09%,苹果供应商股价涨跌互见,因投资人对于苹果热卖产品的需求看法分歧,且有传言称订单减少.

仁宝(2324.TW)大涨2.2%,此前该公司宣布与联想成立合资公司.[ID:nCH0080373]

加权股价指数.TWII收高212.83点,成为7,089.95点.

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