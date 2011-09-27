〔台湾股市〕收盘大涨212.83点,但苹果供应商股价涨跌互见

美国热股：孩之宝季度营收和获利优于预期，股价暴涨16%

路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。