〔台湾股市〕收盘大涨212.83点,但苹果供应商股价涨跌互见

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透台北9月27日电---台湾股市周二收盘大涨3.09%,苹果供应商股价涨跌互见,因投资人对于苹果热卖产品的需求看法分歧,且有传言称订单减少.
仁宝(2324.TW)大涨2.2%,此前该公司宣布与联想成立合资公司.[ID:nCH0080373]
加权股价指数.TWII收高212.83点,成为7,089.95点.
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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