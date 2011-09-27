〔台港个股〕鸿海称山东烟台厂区火警已扑灭,不影响生产线(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增收盘价及背景)
路透台北9月27日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周二表示,位在中国山东省烟台的工厂火警已扑灭.火警原因为顶楼管线失火,并不影响生产线.此火警消息令鸿海股价由升翻跌.
鸿海公司人士并称,没有人员伤亡,且损失将由保险支付.
鸿海收低0.73%,报68.1台币,回吐稍早逾1%升幅.同为富士康(鸿海)集团的富士康国际(2038.HK)午後上涨6.3%,报3.88港元.
中国新浪网报导网站周二引述目击人士指出,富士康(鸿海)集团,位于山东烟台的工厂发生火警.报导的照片显示,在几栋建筑物後冒出黑色浓烟.
富士康位于成都的工厂在今年5月间曾发生爆炸事故,并造成三人死亡.当时市场担心冲击其代工的苹果(AAPL.O)平板电脑iPad2的生产,造成股价大跌.该事件亦让苹果出面调查成都工厂爆炸事故原因.
随着中国劳动力成本的提高,富士康(鸿海)集团总裁郭台铭已表明,计划在三年内于中国引进100万台工业机器人,提升人力附加价值.[ID:nCT0471967](完)
参看鸿海相关新闻,请点选[2317.TW-CMN]
--记者 詹颖颐/张雅菁;审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)