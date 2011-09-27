〔台湾数据〕8月领先指标较上月衰退0.3%,跌幅较上月扩大

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透台北9月27日电---台湾经济建设委员会周二公布,8月景气灯号亮出代表景气转向低迷的黄蓝灯,综合判断分数降为22分.
以下为领先指标相关数据:
8月 7月
领先指标(m/m %) -0.3 -0.2*
领先指标六个月平滑化年变动率(%) +0.2 +1.1*
同时指标(m/m %) -0.1 -0.1*(完)
*表修正值.
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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