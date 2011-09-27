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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 16:09 BJT

〔台湾数据〕8月领先指标较上月衰退0.3%,跌幅较上月扩大

路透台北9月27日电---台湾经济建设委员会周二公布,8月景气灯号亮出代表景气转向低迷的黄蓝灯,综合判断分数降为22分.

以下为领先指标相关数据:

8月 7月

领先指标(m/m %) -0.3 -0.2*

领先指标六个月平滑化年变动率(%) +0.2 +1.1*

同时指标(m/m %) -0.1 -0.1*(完)

*表修正值.

　

参看经建会网站请点击(www.cepd.gov.tw/)

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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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