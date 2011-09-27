〔台湾债市〕殖利率收高,因10年券标售不佳与美债价格下跌

路透台北9月27日电---台湾债市殖利率周二收高,因10年新券100/9标售结果不佳,且昨晚美债价格因欧洲债务解决办法可望出台而下跌.

交易商认为,明天五年增额券100/6R就要展开发行前交易,殖利率可能会开在1.0%附近,此料将对100/9形成压力,此外,若周四央行做出不升息的决议,也将被解读成利多出尽,在周五前殖利率恐还有弹升的可能.

"(100/9)标得不好,只要在发行前交易有参与的,都被套牢了."一证券商交易主管说.

另一证券商交易主管也表示,由于长期投资买盘对100/9的兴趣不高,预料後续追价的空间不大,"殖利率能在低档整理就不错了."

台湾央行中午标售10年期100/9A00109=TWO公债,得标利率为1.288%,高于市场预期的1.24-1.27%.值得留意的是,主要买盘的银行得标比重仅34.71%,显示实质买盘参与度偏低.[ID:nCT0477097]

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,不过仍然有三位分析师认为,台湾央行本次仍将维持温和的升息步伐,以令利率正常化.[ID:nCT0477027]

美国公债价格周一下滑,因对欧洲领导人将决心动用更多资金援助受困国家的希望激活了对股市的一些买兴,令对美国公债的避险需求降低.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +3.00 0.9880 0.9735-0.9880 33.0

10 100/9 A00109=TWO +4.72 1.2850 1.2500-1.2880 374.5

20 100/7 A00107=TWO +2.50 1.7250 1.7133-1.7250 2.0

30 100/8 A00108=TWO +2.05 1.8800 1.8800-1.8800 1.5

100/9标售後,短线债市价格可能会面临回档压力.除了100/6R发行前交易以及央行理监事会议以外,股市可望从低档反弹,也将让债市承压.

"全球股市跌成这样,我相信各国政府很快会推出利多政策."一证券商交易主管说.

另一寿险业交易员则称,由于适逢季底,投信与企业都有作帐压力,只要30日前欧洲没有进一步的坏消息传出,股市将有机会回补在7,200点附近的跳空缺口.

"股市若续强,债市就有修正的压力."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8800

20 100/7 A00107=TWO 1.7250

10 100/5 A00105=TWO 1.3200

5 100/6 A00106=TWO 0.9880

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)