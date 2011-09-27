〔台湾汇市〕台币兑美元收升1.16角结束六天颓势,因欧洲纾困露曙光

路透台北9月27日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值1.16角,结束连续六日跌势.因欧洲纾困计画展露曙光,市场气氛转趋乐观,台股随区域走势大涨,加之亚币兑美元劲扬,均鼓舞台币走势.

汇银人士指出,外商获利了结轧平美元多头,以及寿险业在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场抛售美元部位,推动台币走升.不过,市场不确定因素多,支撑美元走势,逢低见进口商、油款及中长期的美元买盘浮现,令台币涨势受限.

"今天行情顶多算是跌深反弹,"一位本地银行人士表示,"目前看来还不到V型反转的时机,因为第四季没有出现利多好转的因素."

他们并表示,欧洲纾困计画尚未底定,希腊是否能脱离重组危机还言之过早,再加上即便希腊问题解决,西班牙、义大利等主权债务危机还有可能爆发,欧债仍会卷土重来,银行间交投不敢掉以轻心.

另外,交易员称,从美元指数的技术面来看,国际美元酝酿多头讯号,显示未来三到六个月可能继续走强.

他们预估,台币明日交易区间先看30.35-30.55元,将持续追踪美元指数与台股走势.

台湾加权指数.TWII今日收盘劲扬3.09%至7,089.95点;外资及陆资在台股买超12.15亿台币,结束连续三日卖超,上交易日修正後为卖超31.53亿.[ID:nCT0477205]

东京汇市中,欧元兑美元EUR=周二从八个月低点缓慢爬升,因报导称欧洲正考虑增强救助基金,引发空头回补;鉴于交易商先前大量做空欧元,欧元极短期内或将延续涨势.[FRX/CN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.456 30.572 30.400-30.580 30.580 8.66 11.20

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.465 30.590 30.420-30.482 30.450 4.90 4.54

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.045/-0.025

美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.240/-0.200

---------------------------------------------------------------------------- (完)