《SAFT专栏》化解欧洲危机不等于躲过全球经济衰退

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 蔡美珍

路透阿拉巴马州9月27日电---现在的问题不在于"欧洲会不会把全球推入衰退?"而是欧元区危机会让已经起步的经济衰退再恶化多少.

金融市场被欧债危机吓得动弹不得,这场危机有几十个变数,具有改写货币及政治版图、导致银行垮台、重创全球经济、贸易及信心的潜力.周末在华盛顿举行的高层会议,又一次没作出结论.有些人希望以一个火力超大的欧元区金援机构解决问题,但要拥有这样的基金,将面临重重阻碍,而它取得持续性成果的机率,仍是极不明朗.

投资人有理由担心欧洲乱象,但把化解欧洲危机与恢复经济稳健混为一谈,这就不对了.

全球各地经济数据所呈现的是需求减弱及信心下滑,主要发达经济体及原本快速成长的其他地区皆是.其中有多少是受到欧洲崩溃疑虑的影响,见仁见智;但很明显的,这绝不是全球唯一的问题.

在美国,经济周期研究所(ECRI)的每周领先指标上周再度下跌,四周滚动均值跌至负6.7%,为近一年来最大跌幅.房市仍然低迷不振,失业率目前9.1%,失业情况有增加之势,而联邦储备理事会(FED,美联储)为拉抬经济而压低长期利率的最新努力,并没有让多少人信心大振.

Markit欧元区服务业采购经理人指数(PMI)9月初值跌至49.1,低于8月的51.5,跌落50大关,代表景气萎缩.基于欧洲的纷纷扰扰,这不算令人意外,不过仍然比分析师预期来得差.

汇丰中国制造业PMI的9月初值跌至49.4,低于8月终值49.9.这说明了欧美疲软情况真的影响到新兴市场.虽然所谓的全球经济衰退,对中国而言只是经济成长率降至8%以下,但中国这样的成长水准绝对会在其他地区产生连带及放大效应.

期铜价格周一在纽约下跌约2.5%,三天累计跌幅可能达到15%,创下2008年10月以来最大纪录.

**野火烧不尽**

我们有可能很快就预期欧洲及美国双双步入衰退,而这种情况会使处理当前问题更加棘手.

企业获利将遭受打击,而原本已经在保留现金、放慢扩张速度的公司,将会更加保守,延缓投资,也可能进一步裁员.

政府税收也会缩水,举债主权国家的债务问题及信用体质更加恶化,接着可能是新一波的预算削减、裁员、以及政府收入进一步下滑.这可能又引发更多调降评等,那些财政体质较差国家的债券,绝对又会遭到抛售.美国被视为避险的地位,或许反而会更加稳固,免于遭到债市风暴打击,但通缩将再度引起讨论.

在这些情况下,很难去支持股市应该有更高估值,这些情况不是会让市场进一步下跌,就是更多央行激烈干预,端视哪一种的政治阻力较小.

并不是说欧洲的情势变化不重要;未来一个月最好能推出一套完整可靠的计画,才能换取几年的喘息机会.

"欧债危机的结局大概是二选一:一个是欧洲放手让意大利破产,另一个是意大利和欧洲合力阻止这种灾难,"Berenberg Bank经济分析师Holger Schmieding向客户表示.

"一旦市场开始相信意大利和西班牙安全无虞,市场及欧洲经济可能会顺利复苏.我们认为欧元区最终解决问题的机率有85%."

我觉得这个85%的数字有点乐观,不过即使避开了灾难,全球经济放缓及衰退的基本理由仍在:各方都在设法改善财务、偿还债务,结果就是需求将会低迷.这个情况不会改变,直到有足够多的债务获得勾消、或是违约、或是以通货膨胀实质减轻.

就像之前的雷曼兄弟一样,欧洲是个把问题雪球推下山坡愈滚愈大的驱动力,不过就算没有欧洲,这个衰退山谷还是一样深.(完)