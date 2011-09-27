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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 15:22 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎小涨,1.23瑞郎将阻止升势

0704GMT---欧元/瑞郎EURCHF=R小涨0.1%至1.2211,低于200日移动均线切入位1.2343左右,该点可能形成短线阻力.

瑞银的瑞士消费指数在8月创下九年来单月最大跌幅,强势瑞郎被指为这波跌势的罪魁祸首.

尽管关于瑞士央行可能将欧元/瑞郎底限拉高至1.25的传言退烧,然而欧元未来几日若出现反弹,近期可能会上探1.23瑞郎,交易员指称该处有颇多卖单伺机而待.(完)

--编译 龚芳;审校 于春红

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