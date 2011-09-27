《外汇动态》欧元/瑞郎小涨,1.23瑞郎将阻止升势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
0704GMT---欧元/瑞郎EURCHF=R小涨0.1%至1.2211,低于200日移动均线切入位1.2343左右,该点可能形成短线阻力.
瑞银的瑞士消费指数在8月创下九年来单月最大跌幅,强势瑞郎被指为这波跌势的罪魁祸首.
尽管关于瑞士央行可能将欧元/瑞郎底限拉高至1.25的传言退烧,然而欧元未来几日若出现反弹,近期可能会上探1.23瑞郎,交易员指称该处有颇多卖单伺机而待.(完)
--编译 龚芳;审校 于春红
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路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)