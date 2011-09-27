《外汇动态》欧元/瑞郎小涨,1.23瑞郎将阻止升势

0704GMT---欧元/瑞郎EURCHF=R小涨0.1%至1.2211,低于200日移动均线切入位1.2343左右,该点可能形成短线阻力.

瑞银的瑞士消费指数在8月创下九年来单月最大跌幅,强势瑞郎被指为这波跌势的罪魁祸首.