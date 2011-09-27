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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 15:33 BJT

〔日本债市〕公债下跌,欧债危机出现一丝希望打压避险需求

路透东京9月27日电---日本公债周二下跌,因投资人寄望欧洲官员将能解决欧债危机,这带动了投资者对股票等一些风险资产的偏好,而降低了对公债的需求.

不过日债跌幅有限,因为抗击欧债危机的确切计画尚未出台,而且投资人在日本上半财年将于本周截止前不愿调整太多持仓.

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