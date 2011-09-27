《外汇动态》亚洲国家央行在欧元最新跌势中卖出

0815GMT--亚洲国家的央行在欧元最新跌势中出脱,而宏观基金则据称逢低买进.

欧元EUR=受到西班牙经济部长萨尔加多的言论打压.萨尔加多说,将欧洲金融稳定机构(EFSF)规模扩大至2万亿(兆)欧元的计划不在讨论议程中[ID:nCN1989949].这削弱了市场对决策者正考虑扩大EFSF规模的预期.

据称在1.3475美元下方挂有停止单,期权到期价为1.35美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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