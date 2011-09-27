〔台湾央行〕共发行447亿台币存单,发行馀额增加383亿

路透台北9月27日电---台湾央行周二表示,今日共发行447亿台币存单.相较存单到期金额64亿,存单发行馀额增加383亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期346亿台币,利率为0.87%;91天期70亿台币,利率为0.93%;182天期31亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,309.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,532.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负2亿台币,累计超额准备为1,191亿,加计前期1%的超额准备为2,386亿台币.(完)