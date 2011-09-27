〔台湾央行〕共发行447亿台币存单,发行馀额增加383亿

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透台北9月27日电---台湾央行周二表示,今日共发行447亿台币存单.相较存单到期金额64亿,存单发行馀额增加383亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期346亿台币,利率为0.87%;91天期70亿台币,利率为0.93%;182天期31亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,309.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,532.3亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负2亿台币,累计超额准备为1,191亿,加计前期1%的超额准备为2,386亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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