〔欧洲汇市〕英镑/美元追随欧元跌势下滑,欧债危机疑虑挥之不去

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透伦敦9月27日电---英镑/美元周二追随欧元弱势下跌,投资人臆测,欧洲决策者处理欧债危机的姿态料不及有些人预期的那麽有前瞻性.
英镑因投资人卖出风险货币而受挫,此前西班牙经济部长萨尔加多(Elena Salgado)称,将欧洲金融稳定机构(EFSF)规模扩大至2万亿欧元的计划不在讨论议程中.[ID:nCN1989949]
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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