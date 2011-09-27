〔欧洲汇市〕英镑/美元追随欧元跌势下滑,欧债危机疑虑挥之不去

路透伦敦9月27日电---英镑/美元周二追随欧元弱势下跌,投资人臆测,欧洲决策者处理欧债危机的姿态料不及有些人预期的那麽有前瞻性.

英镑因投资人卖出风险货币而受挫,此前西班牙经济部长萨尔加多(Elena Salgado)称,将欧洲金融稳定机构(EFSF)规模扩大至2万亿欧元的计划不在讨论议程中.[ID:nCN1989949]