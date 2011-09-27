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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 17:14 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元大涨,因韩股大涨且投资人寄望欧债危机有解

路透首尔9月27日电---韩元/美元KRW=周二大涨.韩国股市因市场预期欧洲领导人会采取行动缓解希腊危机而劲扬.

韩元/美元KRW=KFTC收报1,173.1韩元,上涨1.9%.周一本地收盘价为1,195.8.

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