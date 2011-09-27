〔台湾数据〕8月景气灯号亮转低迷警讯,为2008年8月来首见(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增历史数据与官员说法)
路透台北9月27日电---台湾8月景气灯号亮出景气转向低迷的黄蓝灯,为2008年8月首见.经建会周二并表示,领先指标六个月平滑化年变动率也连续21个月下滑,甚至超过2008年金融海啸时的连续下滑19个月.
经建会经济研究处长洪瑞彬指出,领先指标的七项组成项目全部下滑,景气持续放缓,欧美主权债务危机难解,令实质面表现疲弱.
经建会称,前次出现景气转向低迷黄蓝灯的讯号是在2008年8月,之後更连续九个月出现代表景气衰退的蓝灯.
经建会稍早公布,8月领先指标较上月跌0.3%,8月景气灯号亮出代表景气转向低迷的黄蓝灯,综合判断分数降为22分.
以下为领先指标相关数据:
8月 7月
领先指标(m/m %) -0.3 -0.2*
领先指标六个月平滑化年变动率(%) +0.2 +1.1*
同时指标(m/m %) -0.1 -0.1*(完)
*表修正值.
参看经建会网站请点击(www.cepd.gov.tw/)
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--采访 高洁如;撰写 董永年;审校 杨淑祯
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)