〔台湾数据〕8月景气灯号亮转低迷警讯,为2008年8月来首见(更新版)

路透台北9月27日电---台湾8月景气灯号亮出景气转向低迷的黄蓝灯,为2008年8月首见.经建会周二并表示,领先指标六个月平滑化年变动率也连续21个月下滑,甚至超过2008年金融海啸时的连续下滑19个月.