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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 17:23 BJT

〔台湾数据〕8月景气灯号亮转低迷警讯,为2008年8月来首见(更新版)

(新增历史数据与官员说法)

路透台北9月27日电---台湾8月景气灯号亮出景气转向低迷的黄蓝灯,为2008年8月首见.经建会周二并表示,领先指标六个月平滑化年变动率也连续21个月下滑,甚至超过2008年金融海啸时的连续下滑19个月.

经建会经济研究处长洪瑞彬指出,领先指标的七项组成项目全部下滑,景气持续放缓,欧美主权债务危机难解,令实质面表现疲弱.

经建会称,前次出现景气转向低迷黄蓝灯的讯号是在2008年8月,之後更连续九个月出现代表景气衰退的蓝灯.

经建会稍早公布,8月领先指标较上月跌0.3%,8月景气灯号亮出代表景气转向低迷的黄蓝灯,综合判断分数降为22分.

以下为领先指标相关数据:

8月 7月

领先指标(m/m %) -0.3 -0.2*

领先指标六个月平滑化年变动率(%) +0.2 +1.1*

同时指标(m/m %) -0.1 -0.1*(完)

*表修正值.

　

参看经建会网站请点击(www.cepd.gov.tw/)

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--采访 高洁如;撰写 董永年;审校 杨淑祯

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