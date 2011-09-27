〔新兴汇市〕韩元及印尼卢比领涨,受投行及基金低接买盘支撑

路透新加坡9月27日电---亚洲新兴货币周二反弹,韩元及印尼卢比领涨,受美国投行及境外基金买盘支撑,但反弹走势不稳,美元走坚趋势仍明显.

媒体报导称,欧洲当局正在研究增强援助基金,随後市场对欧债危机有解的乐观看法激增,亚洲股市及拉丁美洲货币等风险资产在隔夜时段上扬.