〔路透基点〕香港利褔国际集团俱乐部贷款从40亿扩至50亿港元--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,利褔国际集团有限公司(1212.HK)将五年期俱乐部贷款规模从40亿港元扩至50亿港元.
八家贷款银行为:中银香港、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、瑞穗实业银行、新加坡华侨银行、渣打银行和三井住友银行.
该贷款目前处于文件准备阶段,预计很快会签约.
消息人士称,该笔贷款定价为所有资金成本约150基点,将由位于香港铜锣湾的崇光百货(SOGO)大厦担保.
资金将用作借款人先前债务的再融资.
位于香港铜锣湾的崇光百货是崇光香港的旗舰店,原属于日本崇光株式会社.崇光香港于2001年由利褔国际集团公司买下.
崇光百货大厦曾作为2007年3月Future Development Ltd筹借40亿港元五年期贷款的担保品.该贷款由中银香港负责安排,利褔国际提供担保,所有资金成本约30个基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)