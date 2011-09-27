〔路透基点〕香港利褔国际集团俱乐部贷款从40亿扩至50亿港元--RLPC

路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,利褔国际集团有限公司(1212.HK)将五年期俱乐部贷款规模从40亿港元扩至50亿港元.

八家贷款银行为:中银香港、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、瑞穗实业银行、新加坡华侨银行、渣打银行和三井住友银行.

该贷款目前处于文件准备阶段,预计很快会签约.

消息人士称,该笔贷款定价为所有资金成本约150基点,将由位于香港铜锣湾的崇光百货(SOGO)大厦担保.

资金将用作借款人先前债务的再融资.

位于香港铜锣湾的崇光百货是崇光香港的旗舰店,原属于日本崇光株式会社.崇光香港于2001年由利褔国际集团公司买下.

崇光百货大厦曾作为2007年3月Future Development Ltd筹借40亿港元五年期贷款的担保品.该贷款由中银香港负责安排,利褔国际提供担保,所有资金成本约30个基点.(完)