(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带升,央行存单到期量低令短钱吃紧

* 央行存单到期量低,短钱难觅

* 一周内利率区间高档触及0.85%

记者 张雅菁

路透台北9月27日电---台湾银行间短期利率周二稳中带升,由于央行存单到期量不到百亿台币,且期底前银行间调度愈趋保守,使得短钱紧俏,垫高短率成交区间上档至0.85%,逼近央行30天期存单利率0.87%.

市场人士指出,早盘市场上短钱难觅,一直到午间央行公布存单申报结果後,才有余钱流出,化解一些压力.不过,仍让一周内拆款出现0.85%的少量成交利率.

不过,由于距下周一提存期底还有几天可以调整准备金部位,央行亦降低冲销力道,市场并非全然拆借无门,因此多数银行仍然不轻易向高利率妥协.

市场人士预期未来几天存单到期量扩大,紧俏情况或可稍微缓解,周四央行召开理监事会议前调度仍将偏观望.

"今天找钱没有很好借,但还不到须要做0.85%的利率,"一公股银行人士称.

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐.果若成真,将使先前已连续五度的升息循环暂停,重贴现率暂时停泊在1.875%的两年以来高位.[ID:nCT0477027]

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,同上日;区间为0.295-0.790%,亦同上日.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.850%,上日在0.388-0.830%.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在0.388%.央行自9月5日调升0.01基点以来,便未再调整,有别前几季在理监事会前加速拉抬的作法.

**短票利率不变**

短票市场方面,票券商指出,由于龙头银行今日未开买票窗口,加以拆借不易,因此一直到午间才补齐缺口.不过在央行可能暂停升息的预期心理下,短票利率已乏攀升空间.

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.大型金融机构少量成交在0.87%.

央行今日共发行447亿台币存单.相较存单到期金额64亿,存单发行馀额增加383亿.[TW/MMTCN]

央行本周存单到期接下来依序为周三1,187亿、周四690亿以及周五1,384.50亿台币;而下周一提存期最後一天则有2,783.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负172亿台币,累计超额准备为1,019亿台币,加计前期1%的超额准备为2,214亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率变化不大.今日有129亿台币中信银行金融债发行,寿险端资金供应减少,令分配不均的状况较为明显,整体资金情势略紧.

资金调度人士指出,场上若要找钱则可往投信、法人端寻觅,不过,整体资金供应仍不若以往宽裕.

另外,他们也提到,由于公债与公司债的附买回利率两者差距已偏大,预料在比价效应的牵制下,越接近季底及月底的资金需求潮,公债RP利率将有缓升的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,同于上日.

交易商统计,本周大型发债计画如下:周三(28日)有台积电(2330.TW)公司债发行,金额180亿台币;周五(30日)则有十年期公债发行,金额350亿台币.(完)