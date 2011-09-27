〔表格〕外资在韩国股市买超1,705亿韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔9月27日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超1,705亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月27日 170.5 20.4 320.4
9月26日 -258.2 384.0 -435.5
9月23日 -667.7 -231.6 907.1
9月22日 -301.1 37.2 762.5
9月21日 272.6 53.6 -324.0
9月20日 -176.1 203.5 -273.9
9月19日 5.0 150.6 40.3
9月16日 87.9 607.9 -1,103.5
9月15日 -185.4 127.1 4.2
9月14日 -687.3 78.1 452.7
9月 9日 -113.2 42.4 145.7
9月 8日 -2.0 536.8 -499.9
9月 7日 -327.7 327.7 -131.1
9月 6日 -439.6 31.2 437.7
9月 5日 -331.9 -434.1 740.0
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本月以来 -1,942.6 1388.1 114.0 --------------------------------------------------
今年以来 -7,288.7 -4,385.5 4,288.8 -------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪;审校 于春红
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)