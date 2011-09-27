〔欧洲个股〕瑞银最大股东GIC支持前执行长格鲁贝尔的战略计划--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透新加坡9月27日电---根据一位直接知悉内情的消息人士称,瑞银集团UBSN.VX最大股东支持前执行长格鲁贝尔对该银行的战略性计画,并相信他留任的话是有能力处理最近这场危机的.
新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司[GIC.UL]对格鲁贝尔的信心,凸显出他去职事件的复杂性,透露出内外变量因素--包括政治压力,在其辞职一事中的影响程度.
瑞银爆出交易员违规交易丑闻损失达23亿美元,导致格鲁贝尔在上周末离职.
GIC对格鲁贝尔始终如一的支持,暗示他的离职虽可能让某些股东满意,却无法安抚这个拥有瑞银6.4%股份的新加坡基金.
"GIC相信他原本有好计画,"这位消息人士说.他说GIC关切领导阶层变动对该银行未来策略的影响.
GIC对此不愿置评.瑞银尚未能立刻做出回应.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)