〔欧洲个股〕瑞银最大股东GIC支持前执行长格鲁贝尔的战略计划--消息

路透新加坡9月27日电---根据一位直接知悉内情的消息人士称,瑞银集团UBSN.VX最大股东支持前执行长格鲁贝尔对该银行的战略性计画,并相信他留任的话是有能力处理最近这场危机的.

新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司[GIC.UL]对格鲁贝尔的信心,凸显出他去职事件的复杂性,透露出内外变量因素--包括政治压力,在其辞职一事中的影响程度.

瑞银爆出交易员违规交易丑闻损失达23亿美元,导致格鲁贝尔在上周末离职.

GIC对格鲁贝尔始终如一的支持,暗示他的离职虽可能让某些股东满意,却无法安抚这个拥有瑞银6.4%股份的新加坡基金.

"GIC相信他原本有好计画,"这位消息人士说.他说GIC关切领导阶层变动对该银行未来策略的影响.

GIC对此不愿置评.瑞银尚未能立刻做出回应.(完)