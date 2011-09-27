日韩经济指标预测--9月28日-10月5日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透9月28日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月26日当周------------------------------
9月28日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈馀22.4
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,684
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,889
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.6% +0.7%
9月29日(四)
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -0.3% -0.4%
(较上年同期) +6.0% +3.8%
服务业产出(较前月) -- +0.4%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.8% -2.1%
(较前月) -0.5% +0.7%
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 9月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%
2330 日本求职求才比 8月 0.65 0.64
失业率 4.7% 4.7%
2350 日本工业生产(较前月) 8月初值 +1.5% +0.4%
未来一个月工业生产预估 -- +2.8%
未来两个月工业生产预估 -- -2.4%
9月30日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +5.7%
房屋开工(较上年同期) +3.8% +21.2%
9月30日至10月7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,185
10月1日(六)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 顺差19.4 顺差5
出口(较上年同期) +20.5% +25.9%
进口(较上年同期) +30.3% +28.9%
-----------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月2日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 正2 负9
大型非制造业景气判断指数 正2 负5
日本短观小型制造业景气判断指数 负14 负21
小型非制造业景气判断指数 负22 负26
10月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.74
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +4.3% +5.3%
10月4日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.8%
10月5日(三)
暂无经济指标公布.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)