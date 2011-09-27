版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 9月 28日 星期三 07:08 BJT

《美国个股焦点》苹果发出媒体邀请函,料于下周发布新款iPhone

* 将于10月4日举办"Let's takl iPhone"活动

* 新款iPhone萤幕尺寸料放大

路透旧金山9月27日电---苹果(AAPL.O)看来将在下周发布各界引颈期盼的新款iPhone,分析师多称新款iPhone将会有更大的萤幕,且与云端运算服务有着更好的整合.

苹果周二邀请媒体在10月4日参加一场名为"Let's talk iPhone"的"特别活动",活动会场设在该公司位于加州Cupertino的总部,这是一个相当不寻常的安排,因其以往发布重要产品多选在旧金山更大的会场.

这次的邀请函中并没有其他的细节,一名苹果的发言人士也不愿提供进一步的资料.

"这就是iPhone 5的发布会."ThinkEquity分析师Mark McKechnie在论及这场活动时表示.

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐