《美国个股焦点》苹果发出媒体邀请函,料于下周发布新款iPhone

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 将于10月4日举办"Let's takl iPhone"活动
* 新款iPhone萤幕尺寸料放大
路透旧金山9月27日电---苹果(AAPL.O)看来将在下周发布各界引颈期盼的新款iPhone,分析师多称新款iPhone将会有更大的萤幕,且与云端运算服务有着更好的整合.
苹果周二邀请媒体在10月4日参加一场名为"Let's talk iPhone"的"特别活动",活动会场设在该公司位于加州Cupertino的总部,这是一个相当不寻常的安排,因其以往发布重要产品多选在旧金山更大的会场.
这次的邀请函中并没有其他的细节,一名苹果的发言人士也不愿提供进一步的资料.
"这就是iPhone 5的发布会."ThinkEquity分析师Mark McKechnie在论及这场活动时表示.
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。