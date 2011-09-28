《全球金融焦点》四大会计师事务所面临法律诉讼和欧盟压力

* 欧盟执委会提案禁止提供谘询服务

* 若提案通过,将是对会计师事务所最严厉的惩罚

* 德勤因次贷危机相关事件挨告

记者 Dena Aubin/Huw Jones 编译 张若琪/李爽/徐文焰/张明钧

路透纽约/伦敦9月27日电---全球四大会计师事务所可能面临美国能源交易商安然(Enron)丑闻以来最大的剧变.欧洲当局考虑制定规则,或迫使这些事务所分拆.在此同时,这些公司也正面临和次贷危机相关的诉讼,求偿金额恐数以十亿美元计.

根据路透周二所见的法律草案,欧盟执委会将提案,禁止会计师事务所对其所稽核查帐的企业提供谘询服务,或完全禁止其从事这个快速成长的业务.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)预定在11月公布草案,目标直指有利益冲突的事务所.他认为这些会计师事务所除负责稽核企业帐目外,还向这些企业提供谘询,从中赚取丰厚咨询费,根本是利益冲突.