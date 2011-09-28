《全球金融焦点》四大会计师事务所面临法律诉讼和欧盟压力

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
* 欧盟执委会提案禁止提供谘询服务
* 若提案通过,将是对会计师事务所最严厉的惩罚
* 德勤因次贷危机相关事件挨告
记者 Dena Aubin/Huw Jones 编译 张若琪/李爽/徐文焰/张明钧
路透纽约/伦敦9月27日电---全球四大会计师事务所可能面临美国能源交易商安然(Enron)丑闻以来最大的剧变.欧洲当局考虑制定规则,或迫使这些事务所分拆.在此同时,这些公司也正面临和次贷危机相关的诉讼,求偿金额恐数以十亿美元计.
根据路透周二所见的法律草案,欧盟执委会将提案,禁止会计师事务所对其所稽核查帐的企业提供谘询服务,或完全禁止其从事这个快速成长的业务.
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)预定在11月公布草案,目标直指有利益冲突的事务所.他认为这些会计师事务所除负责稽核企业帐目外,还向这些企业提供谘询,从中赚取丰厚咨询费,根本是利益冲突.
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老