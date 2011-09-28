〔金砖国家〕9月27日股汇市收盘纵览

路透9月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月27日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升4.93%,报893.47点.

中国股市:中国股市沪综指周二缩量小幅收高至2,400点上方,受隔夜欧美股市普遍大涨提振,但市场人气仍低迷,成交金额呈进一步萎缩之势.分析人士预计,今日反弹行情料难以持续,国庆长假前股指仍以窄幅震盪为主.沪综指.SSEC收报2,415.054点,涨21.871点,或0.91%,昨日该股指收低1.6%至逾14个半月新低.今日A股成交额萎缩至551亿元,昨日为587亿.[.SSCN]

香港股市:香港股市结束四日连跌走势,恒指收高逾4%,创两年半来最大单日涨幅,走出技术面卖超区间,但成交值连续第二天缩量.轧空行情支撑涨势,尤其是最近跌势最惨的个股.中国平安(2318.HK)在恒指成分股中涨幅居前,跳涨10.1%,昨日曾大跌14%.恒生指数.HSI收高4.15%,至18,130.55点.恒生国企指数.HSCE收涨6.4%,至9,294.22点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期小幅收涨.市场对欧债危机的极度悲观情绪正慢慢缓和,投资者期待欧盟能够出台一份有效的危机解决方案,欧元反弹,美元指数相应走软.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水421点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3571元.[CNY/CN][ID:nCN1989671]

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印度股市:反弹收升2.95%,为五个交易日以来首次上涨,因乐观看待欧洲领导人将合作推出纾困计画提振了全球风险胃纳.指标BSE指数.BSESN大涨472.93点,报16,524.03点,为一个月来最大单日百分比升幅.除1档外其馀成分股均上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元上涨,因国内股市反弹回升,但欧洲决策者如何解决欧债危机仍不明确,这使得欧元震盪,进而抑制卢比的升势.卢比兑美元INR=D2收报49.065/075卢比,周一收报49.445/455.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,369.930点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升4.75%,报716.91点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升2.21%,报31.7050;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升1.09%,报43.2050.

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巴西股市:拉美股市上涨,因欧洲纾困基金扩大的希望提振全球市场,但盘初劲扬的升势在收盘时消退,突显出投资人仍担心危机问题.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP一度大涨逾2%,但终场涨幅缩减为0.32%,报53,920.36点.[ID:nS1E78Q1QX]

巴西汇市:拉美货币兑美元升值,因冀望欧洲领导人将迅速采取行动来避免主权债崩解.巴西雷亚尔兑美元BRBY上涨0.94%至1.8030,为连续第三日升值.[ID:nS1E78Q1WS]

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南非股市:劲升近4%,创下16个月来最大单日百分比升幅,因对欧洲将处理债务危机的乐观情绪重燃提振受挫的个股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI大涨1,032.26点至27,493.63点,扭转连跌四日的颓势,创下2010年5月以来最大单日百分比升幅.综合指数.JALSH升3.5%,报30,752.40点.[ID:nL5E7KR2X1][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨逾3%,因投资人敲进全球股市等高风险资产,看好欧洲决策将祭出举措缓解欧元区债务危机.1530GMT时,兰特兑美元ZAR=D3报7.80,较周一纽约收盘水准大涨2.86%.[ID:nL5E7KR2YH][ZAR/](完)