〔芝加哥期市〕美国谷物期货走软,受美国经济疑虑打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月28日电---美国谷物期货周三在亚洲盘初走软,回吐上日部分涨幅,因美国经济疲弱仍令投资者不安,抵销了欧洲正朝向解决债务危机的希望.
12月小麦合约WZ1下跌0.8%至每蒲式耳6.53美元,上日涨1.5%;但美国和中国持续的天气顾虑,以及美元走弱,使下档受限.
12月玉米合约CZ1跌0.9%至6.46-1/2美元,回吐周二全部涨幅;大豆11月合约SX1回落0.5%,报12.56-3/4美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。