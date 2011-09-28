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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:02 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货走软,受美国经济疑虑打压

路透9月28日电---美国谷物期货周三在亚洲盘初走软,回吐上日部分涨幅,因美国经济疲弱仍令投资者不安,抵销了欧洲正朝向解决债务危机的希望.

12月小麦合约WZ1下跌0.8%至每蒲式耳6.53美元,上日涨1.5%;但美国和中国持续的天气顾虑,以及美元走弱,使下档受限.

12月玉米合约CZ1跌0.9%至6.46-1/2美元,回吐周二全部涨幅;大豆11月合约SX1回落0.5%,报12.56-3/4美元.

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