〔美国金融〕CFTC大宗商品持仓限制规则表决将再延至10月18日

路透华盛顿9月27日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)料将于10月18日,就抑制大宗商品市场过度投机的措施进行表决,完成新金融改革的时程较预定时间延後.

CFTC原预计10月4日的会议中就措施表决,但消息人士说该会议可能取消.这已是持仓限制规则最终表决第二次遭到推迟.

CFTC消息来源指出,期待已久的持仓限制计画之所以延後,是为了给CFTC更多时间来制定规则.该计画将限制每名投机交易商对大宗商品期货、期权和互换合约可持有仓位量.

一名接受路透访问的人士说,提案还需要琢磨,但正持续推进完善.(完)