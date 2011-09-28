《台湾报摘》--工商时报9月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧债危机有解,全球多头大反扑.希腊总理巴本德里欧积极与德国总理梅克尔进行协商下,市场对于希腊取得避免违约的国际纾困金重燃信心,带动亚、欧、美股市周二同步大涨,德、法、义等主要欧股周二盘中暴冲4%,美股指数涨逾2%.
* 其他:
--中华电(2412.TW)总经理张晓东、台湾大哥大(3045.TW)营运总经理赖弦五及远传(4904.TW)电信总经理李彬日前密商,拟成立台湾首家信托服务管理(TSM)公司,扮演信用卡、悠游卡及电信SIM卡三卡合一公正认证平台.
--中华航空(2610.TW)今日将正式加入天合联盟(SkyTeam),成为该联盟第15家会员,入盟後,华航提供的航点将增加8倍,自101个扩增为926个,飞航的国家及地区也会从29个增到173个,每天可提供超过1万4,520个航班.
--玉晶光(3406.TW)周二公告财务资讯,8月每股盈馀(EPS)高达1.73台币,已逼近第二季的1.93台币,合计7-8月的EPS为2.69台币,单季预估可达4.5-5台币水准,成绩大幅优于市场预期.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。