《台湾报摘》--工商时报9月28日

* 头版头条:

--欧债危机有解,全球多头大反扑.希腊总理巴本德里欧积极与德国总理梅克尔进行协商下,市场对于希腊取得避免违约的国际纾困金重燃信心,带动亚、欧、美股市周二同步大涨,德、法、义等主要欧股周二盘中暴冲4%,美股指数涨逾2%.

* 其他:

--中华电(2412.TW)总经理张晓东、台湾大哥大(3045.TW)营运总经理赖弦五及远传(4904.TW)电信总经理李彬日前密商,拟成立台湾首家信托服务管理(TSM)公司,扮演信用卡、悠游卡及电信SIM卡三卡合一公正认证平台.

--中华航空(2610.TW)今日将正式加入天合联盟(SkyTeam),成为该联盟第15家会员,入盟後,华航提供的航点将增加8倍,自101个扩增为926个,飞航的国家及地区也会从29个增到173个,每天可提供超过1万4,520个航班.

--玉晶光(3406.TW)周二公告财务资讯,8月每股盈馀(EPS)高达1.73台币,已逼近第二季的1.93台币,合计7-8月的EPS为2.69台币,单季预估可达4.5-5台币水准,成绩大幅优于市场预期.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.