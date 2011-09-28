《台湾报摘》--经济日报9月28日

* 头版头条:

--美国纽约州州长郭谟(Andrew Cuomo)宣布,IBM(IBM.N)、英特尔(Intel)(INTC.O)及台积电(2330.TW)等五家科技业者,未来五年将投资纽约州阿尔巴尼一项奈米科技研究计划44亿美元,从事电脑晶片研究.

* 其他:

--日系车厂不堪日圆升值造成成本上扬,丰田汽车总代理--台湾和泰汽车昨日宣布,10月1日起调涨1,500CC房车VIOS售价1万台币,涨幅2%,其馀车种如ALTIS也可能跟进涨价,日系车涨价潮由和泰开出第一枪.

--台湾中国人寿(2823.TW)公告,已获金管会核准提高国外投资比重至可运用资金的45%.中寿总经理郭瑜玲表示,近期国外投资波动度相当大,拿到额度不会立刻去布局,会停、看、听.

--高雄银行(2836.TW)12亿台币现金增资发行价定为每股10台币,高于昨日收盘价9.9台币.高雄银表示,现增预定10月中缴款,已获最大股东高雄市政府表态支持,有信心顺利完成现增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.