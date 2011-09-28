《外汇动态》欧元兑美元持稳,卖单令其升势受抑

0028GMT---欧元/美元EUR=在脱离本周触及的八个月低位後,进一步上涨有困难.在约1.3620-50挂有卖单,之後是1.3710.

东京交易员表示,他们预期日本出口商会有更多的卖盘,这令欧元/日圆承压,且令欧元/美元有更多的压力.

除此之外,欧元昨日未能果断升破阻力位1.3650美元(此处为1.3935-1.3360跌势的50%回档位),在1.3669停滞不前.最後回落至约1.3576.

交易商并提及在纽约尾盘低点约1.3560-70下方有少量停止单;在1.3500之前没有太多的买单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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