〔欧洲政经〕德国总理梅克尔暗示希腊纾困案可能会调整--希腊电视台

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典9月27日电---德国总理梅克尔周二暗示,希腊的国际债权人对于7月所达成的希腊纾困案,有部分内容可能要重新协商.
梅克尔在接受希腊国营电视台NET专访时表示,但该1,090亿欧元(1,486亿美元)纾困案的任何变动,将取决于欧盟、国际货币基金组织(IMF)及欧洲央行检查人员对希腊财政的审计结果.不过梅克尔没有详加说明.
在被问及欧盟领导人于7月21日所同意的纾困案,是否会执行或必须重新协商,梅克尔表示,"我们必须要等欧盟/IMF/欧洲央行...的发现,这个结果将会告诉我们是否必须重新协商."(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
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