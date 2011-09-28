〔国际油市〕原油期货回落,因美元走强且原油库存上升

路透首尔9月28日电---美国原油期货周三在亚洲交易时段盘初跌逾1美元,因美元走强使美元计价的资产较为昂贵,且美国商业原油库存上升也压制市场.

0038GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLc1跌1.06美元至每桶83.39美元.上日结算价报84.45美元,大涨5.25%,创四个半月来单日最大百分比涨幅.

洲际交易所(ICE)布兰特原油11月期货LCOc1也一度跌逾1美元,之後扳回部分跌幅,仍跌0.85美元,报每桶106.29美元.上日布兰特原油结算价报107.14美元,上涨3.08%,为8月10日以来最大单日百分比涨幅.