〔国际油市〕原油期货回落,因美元走强且原油库存上升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月28日电---美国原油期货周三在亚洲交易时段盘初跌逾1美元,因美元走强使美元计价的资产较为昂贵,且美国商业原油库存上升也压制市场.
0038GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLc1跌1.06美元至每桶83.39美元.上日结算价报84.45美元,大涨5.25%,创四个半月来单日最大百分比涨幅.
洲际交易所(ICE)布兰特原油11月期货LCOc1也一度跌逾1美元,之後扳回部分跌幅,仍跌0.85美元,报每桶106.29美元.上日布兰特原油结算价报107.14美元,上涨3.08%,为8月10日以来最大单日百分比涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。